Marvell mise encore plus fort sur l'essor de l'IA avec une opération coûteuse de 115 milliards de dollars visant Lumentum

Le campus de Santa Clara de Marvell Technology (Crédits: Marvell)

Marvell Technology MRVL.O rachète le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 115 milliards de dollars, dette comprise. Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions du secteur technologique et d'un pari audacieux sur le fait que le développement de l'IA alimentera la demande en puces pendant des années.

Cette acquisition, dévoilée lundi, réunirait deux entreprises soutenues par le géant des puces Nvidia NVDA.O et aiderait Marvell à concurrencer plus agressivement Broadcom AVGO.O sur le marché des dépenses liées à l'IA.

Ces dépenses colossales se heurtent toutefois à la réalité. La forte augmentation de la consommation de trésorerie et l'endettement croissant chez des géants de la technologie tels qu'Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont renforcé les inquiétudes concernant la hausse des coûts, alimentant une récente vague de ventes massives sur les valeurs du secteur des puces électroniques .

Une probable victoire écrasante des démocrates lors des élections de mi-mandat américaines de cette semaine pourrait venir s'ajouter aux obstacles à la construction de centres de données essentiels, qui se heurte déjà à une forte opposition locale.

L'action Marvell a chuté de plus de 10 % lundi, certains analystes se demandant si le fabricant de puces ne s'étendait pas trop avec une opération dont la valeur en actions s'élève à 102,5 milliards de dollars, soit plus de la moitié de sa capitalisation boursière et plus de dix fois son précédent plus gros rachat, celui d'Inphi pour 10 milliards de dollars en 2021.

Lumentum, dont le cours est sensible aux fluctuations de celui de Marvell dans le cadre de l'opération, a chuté de plus de 15 %. Les deux titres ont sous-performé le marché dans son ensemble.

"C'est un pari énorme et les investisseurs ont raison de se demander si Marvell ne paie pas trop cher et ne prend pas trop de risques d'un seul coup", a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef chez IG Group.

L'ASCENSION DE MARVELL

En rachetant Lumentum, Marvell mise sur la demande en composants optiques — un élément essentiel mais souvent négligé de l'infrastructure de l'IA qui évite les goulots d'étranglement en acheminant les données vers des processeurs coûteux à des vitesses extrêmes.

Ces composants sont devenus indispensables, car les centres de données relient des milliers de puces qui échangent des données à une vitesse supérieure à celle que permettent les câbles en cuivre traditionnels.

"L'infrastructure de l'IA connaît actuellement une évolution architecturale fondamentale vers la connectivité optique, créant ainsi une opportunité qui ne se présente qu'une fois par génération", a déclaré Matt Murphy, directeur général de Marvell, qui restera président-directeur général de la société issue de la fusion.

"Nous avons l'intention de contribuer à façonner la prochaine ère de la connectivité IA."

M. Murphy a déclaré à CNBC que cette opération profiterait à Nvidia, qui a investi 2 milliards de dollars respectivement dans Marvell et Lumentum plus tôt cette année, car elle réunit deux de ses principaux fournisseurs. Il s'agit d'"un double pari sur le soutien à Nvidia", a déclaré M. Murphy à propos de cette opération.

Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Avant que le boom de l'IA ne commence en 2022, Marvell était un fabricant de puces relativement peu connu. Sa valeur boursière a depuis grimpé en flèche pour atteindre environ 170 milliards de dollars, car l'entreprise aide des géants de la technologie tels qu'Amazon à développer des puces d'IA sur mesure et des équipements de réseau pour centres de données.

En cours de route, l'entreprise a bénéficié du soutien de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, qui a qualifié Marvell de "prochaine entreprise à un trillion de dollars", propulsant son action à un niveau record en juin .

PRINCIPALES CONDITIONS DE L'OPÉRATION

Marvell versera 1 132 dollars par action en actions, soit une prime de 23,9 % par rapport au dernier cours de clôture non influencé de Lumentum, enregistré le 28 octobre, avant que Bloomberg News ne fasse état pour la première fois des négociations.

Cette opération valorise Lumentum à environ 33 fois sa rentabilité opérationnelle de base prévue pour les 12 prochains mois, soit plus du double de la médiane d'environ 16 fois observée chez ses pairs du secteur, selon les calculs de Reuters basés sur les données de LSEG.

Les actionnaires de Lumentum recevront 4,5 actions Marvell pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui leur conférera une participation d'environ 33 % dans la société issue de la fusion, tandis que les investisseurs de Marvell détiendront le reste.

Marvell devra verser 5,8 milliards de dollars à Lumentum à titre d'indemnité de rupture si son conseil d'administration se retire de l'opération ou s'il décide de ne pas donner suite à celle-ci pour accepter une offre de rachat le concernant. Lumentum devrait quant à lui 2,9 milliards de dollars à Marvell dans des circonstances similaires, comme l'indique un document réglementaire.

Elle verserait également 3,2 milliards de dollars à Lumentum si les autorités de régulation bloquaient l'opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2028.

Le fabricant de puces sur mesure a déclaré que la société issue de la fusion générerait plus de 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec des marges d'exploitation ajustées se situant dans la fourchette basse des 40 %, selon les prévisions à court terme.

LUMENTUM POURRAIT BÉNÉFICIER DE L'INTERDICTION ENVISAGÉE EN CHINE

Lumentum, qui est en concurrence avec la société américaine Coherent COHR.N et la société chinoise Zhongji Innolight

300308.SZ , devrait bénéficier d'une proposition d'interdiction américaine visant les nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois, ce qui pourrait orienter la demande vers les fournisseurs nationaux.

Marvell développe ses activités dans le domaine de la photonique et a finalisé en février l'acquisition de Celestial AI pour 3,5 milliards de dollars , l'IA stimulant la demande de liaisons plus rapides entre les puces des centres de données.

L'accord avec Lumentum pourrait égalementrenforcer la concurrence de Marvell face à Broadcom, partenaire de longue date de Google pour les puces sur mesure, qui propose une gamme plus large de matériel de centres de données dédié à l'IA.

Marvell avait remporté une grande victoire en août en concluant un accord de fourniture de puces avec Google d'une valeur pouvant atteindre 120 milliards de dollars en chiffre d'affaires jusqu'à l'exercice 2033, accordant au géant de la recherche le droit d'acquérir une participation de 12,2 milliards de dollars.

Lors de sa journée des investisseurs, Marvell a prévu pour l'exercice 2031 un chiffre d'affaires compris entre 70 et 90 milliards de dollars , dont environ 37,5 milliards proviendraient du secteur de l'interconnexion, un marché qui, selon ses prévisions, devrait connaître une croissance annuelle de 65 % pour atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2030.

par Anhata Rooprai et Aditya Soni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))