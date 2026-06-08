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Marvell et Flex en hausse après leur intégration dans l'indice de référence S&P 500
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 10:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O et du fabricant d'électronique Flex FLEX.O ont progressé respectivement de 7,7 % et 3,9 % lors des échanges avant l'ouverture

.SPX ** Ces sociétés intégreront l'indice de référence S&P 500 le 22 juin, a annoncé vendredi l'organisateur de l'indice

** L'entrée dans l'indice S&P 500 déclenche généralement une vague d'achats de la part des fonds qui répliquent l'indice

** Les nouveaux entrants remplaceront la société de location de piscines Pool Corp POOL.O et le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's Co CPB.O

** Depuis le début de l'année (YTD) jusqu'à vendredi, MRVL a plus que triplé, tandis que FLEX a gagné 151 %

** Le directeur général de Nvidia ( NVDA.O ), Jensen Huang, a qualifié MRVL de « prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars » la semaine dernière

Valeurs associées

FLEX
151,9200 USD NASDAQ -4,76%
MARVELL TECH
263,4700 USD NASDAQ -16,74%
NVIDIA
205,1000 USD NASDAQ -6,20%
POOL
185,5200 USD NASDAQ +1,26%
S&P 500 INDEX
7 383,74 Pts CBOE -2,64%
THE CAMPBELL'S
21,6800 USD NASDAQ +0,60%
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