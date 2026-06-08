Marvell et Flex en hausse après leur intégration dans l'indice de référence S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O et du fabricant d'électronique Flex FLEX.O ont progressé respectivement de 7,7 % et 3,9 % lors des échanges avant l'ouverture

.SPX ** Ces sociétés intégreront l'indice de référence S&P 500 le 22 juin, a annoncé vendredi l'organisateur de l'indice

** L'entrée dans l'indice S&P 500 déclenche généralement une vague d'achats de la part des fonds qui répliquent l'indice

** Les nouveaux entrants remplaceront la société de location de piscines Pool Corp POOL.O et le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's Co CPB.O

** Depuis le début de l'année (YTD) jusqu'à vendredi, MRVL a plus que triplé, tandis que FLEX a gagné 151 %

** Le directeur général de Nvidia ( NVDA.O ), Jensen Huang, a qualifié MRVL de « prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars » la semaine dernière