Marvell entouré après l'émission d'un warrant au profit de Google

Marvell Technology bondit de 10% à 238 USD en début de séance à Wall Street, après l'émission d'un warrant au profit de Google, permettant à ce dernier d'acheter un total de 58 970 907 actions Marvell à un prix d'exercice de 206,58 USD par action, représentant donc un montant d'environ 12,18 MdsUSD.

Cette émission de warrants s'inscrit dans le cadre de l'accord commercial plus large conclu le 29 juillet dernier, relatif au développement par Marvell de produits semi-conducteurs personnalisés pour la filiale du géant technologique Alphabet.

"Ce partenariat élargi couvre une gamme complète de programmes en silicium personnalisés qui s'intègrent à l'écosystème TPU, incluant des accélérateurs d'inférence IA, des contrôleurs de stockage, des contrôleurs d'interface réseau, des contrôleurs d'interface mémoire et le calcul proche de la mémoire", rappelle-t-il.

Le concepteur de circuits intégrés pour les infrastructures de données précise que 1 360 867 de ces actions seront acquises par versements trimestriels égaux durant la première année suivant la signature de l'accord.

Les actions restantes pourront faire l'objet d'achats discrétionnaires d'ici à la fin de l'exercice 2033 de Marvell, par Google ou ses filiales, en 240 tranches égales, avec une tranche acquise pour chaque tranche de 500 MUSD de chiffre d'affaires généré par les produits personnalisés.