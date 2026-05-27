Marvell en hausse ; prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O a progressé de 1,7 % à 202,02 dollars lors d'une séance prolongée marquée par une forte volatilité

** Marvell table sur un chiffre d'affaires de 2,70 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 5 %, contre une estimation moyenne des analystes de 2,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice ajusté de 93 cents par action, à plus ou moins 5 cents près, contre des estimations de 90 cents par action

** À la clôture d'hier, l'action MRVL avait plus que doublé depuis le début de l'année