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Marvell bondit après l'annonce par S&P Dow Jones de son intégration dans l'indice S&P 500
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - **Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O ont progressé de 6,4 % pour atteindre 280,5 dollars en séance prolongée

** MRVL devrait intégrer l'indice de référence S&P 500

.SPX d' , selon S&P Dow Jones Indices

** À la clôture précédente, le titre avait plus que triplé depuis le début de l'année

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