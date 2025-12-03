Marvell affiche son optimisme sur ses perspectives et rachète Celestial AI

(AOF) - Marvell Technology est attendu dans le vert en raison de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos début novembre, de l’exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 2,20 dollars par action, contre une perte de 676,3 millions, ou -78 cents par action un an plus tôt. Le 14 août 2025, la société a finalisé la vente de son activité Ethernet automobile à Infineon Technologies AG pour un montant de 2,5 milliards de dollars en espèces, ce qui s'est traduit par un gain avant impôts de 1,8 milliard de dollars.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 76 cents, surpassant le consensus de 2 cents.

Le chiffre d'affaires a bondi de 37% pour atteindre le niveau record de 2,075 milliards de dollars.

" Marvell a enregistré un chiffre d'affaires record de 2,075 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant ainsi le point médian de ses prévisions, grâce à la forte demande pour ses produits destinés aux centres de données. Nous prévoyons une croissance robuste au quatrième trimestre et sommes en bonne voie pour terminer l'exercice fiscal en beauté, avec une croissance du chiffre d'affaires annuel qui devrait dépasser 40%. À l'avenir, nous prévoyons une accélération continue de la demande pour nos produits. Par conséquent, nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires des centres de données pour l'année prochaine sont désormais supérieures aux attentes initiales ", a déclaré Matt Murphy, PDG de Marvell. Il anticipait auparavant une croissance de 18%.

En parallèle, le groupe technologique américain a annoncé le rachat de la start-up Celestial AI, basée à Santa Clara, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars. Sur ce total, 2,25 milliards de dollars dépendront de l'atteinte de certains objectifs de chiffre d'affaires.

Marvell prévoit que Celestial AI commencera à générer des revenus significatifs au cours du second semestre de l'exercice 2028, pour atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 500 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2028, puis doubler pour atteindre 1 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2029.

AOF - EN SAVOIR PLUS