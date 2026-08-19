Marvell accorde à Google des bons de souscription d'actions d'une valeur de 12,2 milliards de dollars dans le cadre d'un accord portant sur des puces sur mesure

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Marvell Technology MRVL.O a délivré à Google GOOGL.O une option d'achat portant sur une participation d'une valeur d'environ 12,18 milliards de dollars dans le cadre d'un accord visant à contribuer au développement de puces sur mesure pour le géant de la recherche, a-t-elle annoncé mercredi.