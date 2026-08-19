 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marvell accorde à Google des bons de souscription d'actions d'une valeur de 12,2 milliards de dollars dans le cadre d'un accord portant sur des puces sur mesure
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 14:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O a délivré à Google GOOGL.O une option d'achat portant sur une participation d'une valeur d'environ 12,18 milliards de dollars dans le cadre d'un accord visant à contribuer au développement de puces sur mesure pour le géant de la recherche, a-t-elle annoncé mercredi.

Valeurs associées

ALPHABET-A
344,7200 USD NASDAQ +0,15%
MARVELL TECH
237,2700 USD NASDAQ +9,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,56 +0,25%
Or
4 522,81 +4,34%
CAC 40
8 501,91 -0,09%
NANOBIOTIX
38,12 +8,17%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank