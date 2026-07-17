Marvel Comics s'apprêterait à délocaliser ses activités d'édition en Californie, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la source dans l'ensemble du texte) par Dawn Chmielewski

Marvel Comics va transférer sa division d'édition de New York à Burbank, en Californie, mettant ainsi fin à près de 90 ans de présence de l'éditeur de bandes dessinées dans la ville où il a été fondé, selon une source proche du dossier.

Les employés ont été informés lors d’une réunion générale organisée dans les locaux de Marvel à Midtown Manhattan que la division édition allait déménager à Burbank, où se trouvent Marvel Studios et les activités de divertissement DIS.N de la société mère Walt Disney, selon cette source qui a souhaité rester anonyme, car elle n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Ce déménagement s’accompagne d’un remaniement à la tête de la division bande dessinée. Stephen Wacker, éditeur et producteur de longue date chez Marvel, a été nommé rédacteur en chef, en remplacement de C.B. Cebulski, qui dirigeait la division depuis 2017.

New York a accueilli bon nombre des créateurs les plus influents de Marvel, notamment Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko, et a servi de cadre à plusieurs de ses personnages et équipes les plus célèbres, dont Spider-Man, les Quatre Fantastiques et les Avengers.

Marvel cherche désormais à faire déménager en Californie, d’ici juillet de l’année prochaine, l’ensemble des employés new-yorkais du groupe Bandes dessinées et franchises, soit un peu plus d’une centaine de personnes, selon cettesource.

Cette délocalisation s’inscrit dans la volonté de Marvel d’aligner plus étroitement sa division bande dessinée, source d’une grande partie de ses personnages et de ses intrigues, avec ses activités cinématographiques, télévisuelles et d’animation.

Ces changements interviennent alors que Marvel mise sur la sortie, prévue en fin d’année, de “Avengers: Doomsday” pour relancer la dynamique de sa franchise cinématographique, après que plusieurs sorties récentes n’ont pas réussi à égaler le succès au box-office des précédents blockbusters du studio.