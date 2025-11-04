 Aller au contenu principal
Marubeni suivra les orientations du gouvernement sur Sakhalin-1 alors que les États-Unis sanctionnent Rosneft
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise publique russe Rosneft est actionnaire de Sakhaline-1

*

Les États-Unis ont sanctionné Rosneft et Lukoil le mois dernier

*

Marubeni est copropriétaire de SODECO, un actionnaire de Sakhalin-1

*

Le bénéfice semestriel de Marubeni est en hausse grâce aux bonnes performances des activités financières et alimentaires

(Plus de détails, de citations, d'informations et de communiqués de presse) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

Marubeni 8002.T prévoit de suivre les conseils du gouvernement japonais concernant son implication dans le projet pétrolier russe Sakhalin-1 après que le gouvernement américain ait sanctionné l'actionnaire principal du projet, Rosneft, a déclaré son directeur général mardi.

Le mois dernier, les États-Unis ont frappé les principales compagnies pétrolières russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM de sanctions, la mesure la plus récente pour forcer le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les États-Unis autoriseront l'arrêt des activités de Rosneft et de Lukoil jusqu'au 21 novembre.

Marubeni est actionnaire du consortium japonais SODECO, copropriétaire de Sakhaline-1. Les autres actionnaires japonais de SODECO sont Itochu 8001.T , Japan Petroleum Exploration

1662.T , Inpex 1605.T et le ministère de l'industrie.

"Je suis très préoccupé par les récents changements", a déclaré Masayuki Omoto, directeur général de Marubeni, lors d'une réunion d'information. "Je m'allierai fermement à la réponse du gouvernement japonais (aux dernières sanctions)."

ExxonMobil XOM.N , qui détenait une participation de 30 % dans Sakhaline-1 et avait dirigé le projet depuis son lancement dans les années 1990, a pris une charge de dépréciation de 4,6 milliards de dollars pour se retirer de ses activités russes après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022.

En octobre de la même année, le Kremlin a désigné Sakhalinmorneftegaz-shelf, filiale de Rosneft, comme nouvel opérateur de Sakhaline-1. L'année dernière, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret prolongeant jusqu'en 2026 la période de vente de la participation non réclamée d'Exxon dans Sakhaline-1.

Avant le retrait d'Exxon, Rosneft et l'indien ONGC Videsh

ONVI.NS détenaient chacun 20 % du projet et le consortium SODECO en contrôlait 30 %.

PROFIT EN HAUSSE

Omoto a fait ces commentaires lors de la présentation des résultats de Marubeni. La société a fait état d'une augmentation de 28% de son bénéfice net au premier semestre à 305,5 milliards de yens (2 milliards de dollars), grâce à une meilleure performance de ses activités financières, immobilières et alimentaires.

La société, dans laquelle Berkshire Hathaway BRKa.N détient une participation , a maintenu sa prévision de bénéfice net annuel inchangée à 510 milliards de yens, y compris un coussin de 30 milliards de yens pour les imprévus.

Marubeni prévoit de céder 250 milliards de yens d'actifs au cours de l'exercice, y compris dans le secteur des ressources naturelles, soit plus du double des 96,2 milliards de yens déjà cédés jusqu'à présent.

(1 $ = 150,7800 yens)

Guerre en Ukraine

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

