Martin Sion nommé futur directeur général d'Alstom
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 08:10
Il succédera ainsi à Henri Poupart-Lafarge, qui a fait part en mai dernier de sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général de l'équipementier de transport, fonction qu'il occupe depuis février 2016.
Martin Sion a rejoint Aircelle en 2013 comme PDG puis, en 2015, est devenu président de Safran Electronics & Defense. Membre du conseil d'administration d'ArianeGroup depuis 2020, il en est devenu le président exécutif en 2023.
