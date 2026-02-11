Martin Marietta revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du fournisseur de matériaux de construction Martin Marietta Materials MLM.N ont baissé de 4% à 680 dollars avant le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel faible, après avoir annoncé une baisse des bénéfices au 4ème trimestre, alors que la société de matériaux de construction doit faire face à des coûts plus élevés

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 6,42 et 6,78 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 6,86 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice net trimestriel a chuté à 279 millions de dollars, soit 4,62 dollars par action, contre 294 millions de dollars, soit 4,79 dollars par action, il y a un an

** Le MLM a progressé de 20,6 % en 2025