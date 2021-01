Martin Gilbert rejoint River and Mercantile comme président adjoint

(NEWSManagers.com) - River and Mercantile Group a nommé Martin Gilbert, le co-fondateur et ancien CEO d' Aberdeen Asset Management, président adjoint du conseil d' administration. Ces nouvelles fonctions s' ajoutent à celles que le dirigeant occupe actuellement : président des conseils d' administration de Revolut et Toscafund, et administrateur indépendant senior de Glencore. River and Mercantile gérait 45,4 milliards de livres au 30 septembre 2020.