Martin Currie recrute deux analystes

(NEWSManagers.com) - Martin Currie, l’une des boutiques spécialisées de Franklin Templeton, a recruté Jackie Ciu et Anna Shevkunoa en tant qu’analystes pour l'équipe Global Long Term Unconstrained.

À Londres, Jackie Ciu sera rattachée à Yulia Hofstede, gérante au sein de l'équipe Global Long-Term Unconstrained. Ses principales responsabilités en matière de recherche couvriront les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, ainsi que les secteurs financiers.

À Édimbourg, Anna Shevkunoa sera rattachée à Amanda Whitecross, gérante au sein de l'équipe Global Long-Term Unconstrained et couvrira le secteur de la santé.

Avant de rejoindre l’équipe, Jackie Ciu a travaillé chez JP Morgan Chase, où elle était chargée de la recherche sur les actions dans le secteur de l'assurance en Europe. Son rôle consistait à réaliser des analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) fondamentales et à définir des méthodologies d’intégration des considérations ESG.

Anna Shevkunoa vient de KPMG, où elle était assistante manager/associate dans le domaine de l'audit des services financiers, couvrant les clients de la gestion d'actifs et des fonds de capital-risque, et entreprenant l'évaluation et l'analyse des investissements dans les filiales, les actifs incorporels et les investissements non cotés.