MARTIN BOUYGUES RENONCE À 25% DE SA RÉMUNÉRATION TOTALE EN 2020 PARIS (Reuters) - Martin Bouygues, PDG de Bouygues, a annoncé jeudi qu'il renonçait à 25% de sa rémunération totale en 2020 en raison de la crise provoquée par le nouveau coronavirus. Cette initiative s'applique aussi à son frère Olivier, directeur général délégué du groupe. "Nous avons décidé d'abandonner le quart de notre rémunération fixe et variable sur l'année 2020", a déclaré Martin Bouygues lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe. (Mathieu Rosemain; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

