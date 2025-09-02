Marta Oudot rejoint Perpetual

Marta Oudot fait sa rentrée au sein d’une nouvelle maison de gestion d’actifs. Après avoir quitté IM Global Partners pendant l’été , elle vient de rejoindre le groupe australien de gestion d’actifs Perpetual en tant que directrice commerciale ( sales director ) pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone, a appris L’Agefi .

Basée à Paris, Marta Oudot travaillera sous la responsabilité de Frédéric Lejeune, directeur général de Perpetual pour l’Europe francophone. Ce dernier avait rejoint la société australienne en mai 2022. Dans un premier temps, il avait surtout mis en avant l’une des principales boutiques du groupe, JO Hambro Capital Management (JOHCM), qui gère 17 milliards de livres sterling (31 mars 2025). Mais Perpetual réunit aussi d’autres affiliés que sont Regnan, Barrow Hanley, Trillium et TSW. D’ailleurs, il y a quelques semaines à peine, Frédéric Lejeune a fait agréer Barrow Hanley, société de gestion texane axée sur la gestion value affichant plus de 55 milliards de dollars d’actifs (juin 2025). Au total, le groupe gère 140 milliards d’euros d’actifs via ses boutiques.

Une étape clé

L’arrivée de Marta Oudot « marque une étape clé pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre du plan stratégique d’expansion de notre activité, en France et à l’échelle européenne », se réjouit Frédéric Lejeune. La Suédoise est bien connue du marché français et a une grande expertise dans le développement commercial de sociétés internationales. En 2005, elle lance l’activité du suédois East Capital Asset Management en France, puis à Monaco, au Luxembourg et en Belgique. En 2014, elle devient responsable commerciale de Allianz Global Investors pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Quatre ans plus tard, elle lance l’activité commerciale de DNB Asset Management sur le marché français et l’Europe francophone, en tant que country manager . Ces deux dernières années, elle travaillait chez iM Global Partners en tant que directrice commerciale. Avec Perpetual, elle se lance un nouveau défi.

Laurence Marchal