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Marsh progresse après la hausse de ses bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions de Marsh MRSH.N gagnent 2,2% à 178,81 $ avant le marché

** Le courtier en assurance affiche un bénéfice par action ajusté de 3,29 $ au 1er trimestre, en hausse par rapport aux 3,06 $ de l'année précédente; les revenus augmentent de 7,6 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars

** Les résultats sont solides dans le domaine des services d'assurance et de gestion des risques

** Sept analystes considèrent l'action comme "à l'achat" ou supérieure, 16 comme "à conserver" et un comme "à la vente", l'objectif de cours médian étant de 200 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de MRSH ont baissé d'environ 5,7 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 2,6 % de l'indice S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
7 041,28 Pts CBOE +0,26%
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