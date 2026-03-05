 Aller au contenu principal
Marriott va introduire la marque St. Regis en Nouvelle-Zélande
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 16:06

Le groupe hôtelier américain renforce sa présence dans le segment du luxe dans la région Australie-Nouvelle-Zélande-Pacifique avec un projet prévu pour 2027.

Marriott International annonce la signature d'un accord avec PHC Queenstown Limited pour ouvrir le premier hôtel St. Regis en Nouvelle-Zélande, à Queenstown, avec une ouverture prévue fin 2027.

Le futur hôtel devrait compter 145 chambres et suites et marquera l'entrée de Marriott sur le marché hôtelier de Queenstown. Il proposera plusieurs restaurants et bars, dont le "St. Regis Bar" et le "Drawing Room", ainsi que des espaces événementiels.

Richard Crawford, vice-président du développement hôtelier pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique chez Marriott International, souligne que Queenstown attire plus de 2 millions de visiteurs par an et constitue "une destination idéale pour un hôtel de luxe de classe mondiale".

Ce projet sera la troisième propriété développée conjointement par Marriott et la famille Pandey, dont la société PHC dispose d'un portefeuille de 30 hôtels en exploitation ou en développement en Nouvelle-Zélande. L'accord constitue par ailleurs la troisième signature de la marque St. Regis dans la région Australie-Nouvelle-Zélande-Pacifique.

Vers 16h heure de Paris, le titre reculait de 1,5% à New York.

