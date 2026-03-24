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Marriott signe 10 nouveaux hôtels au Vietnam
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:14

Le groupe hôtelier américain accélère son expansion dans le pays avec un vaste projet couvrant Phu Quoc et Vung Tau, incluant l'introduction de nouvelles marques.

Marriott International annonce la signature d'un accord stratégique avec Sun Group portant sur le développement de 10 hôtels et resorts totalisant près de 4 500 chambres au Vietnam. Ces établissements, répartis entre Phu Quoc et Vung Tau, ouvriront entre 2026 et 2030 et couvriront 8 marques du groupe, dont les premières implantations locales de W Hotels et Moxy Hotels.

Ce partenariat marque un renforcement des relations entre les deux groupes, dans un marché vietnamien du tourisme en forte croissance. Rajeev Menon, président Asie-Pacifique (hors Chine), souligne que "le portefeuille de Marriott au Vietnam a doublé depuis 2022", porté par la hausse des voyageurs internationaux et domestiques.

À Phu Quoc, 7 hôtels seront intégrés à des projets d'envergure liés notamment au sommet APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) de 2027, tandis que 3 autres verront le jour à Vung Tau, à proximité de Hô Chi Minh-Ville.

L'opération s'inscrit dans une stratégie d'expansion continue, Marriott exploitant déjà 32 établissements dans le pays et disposant de plus de 50 projets en développement.

Marriott recule de 0,5% à Wall Street mais conserve un gain de l'ordre de 4,5% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
323,8500 USD NASDAQ -0,82%
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