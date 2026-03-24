Marriott signe 10 nouveaux hôtels au Vietnam
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:14
Marriott International annonce la signature d'un accord stratégique avec Sun Group portant sur le développement de 10 hôtels et resorts totalisant près de 4 500 chambres au Vietnam. Ces établissements, répartis entre Phu Quoc et Vung Tau, ouvriront entre 2026 et 2030 et couvriront 8 marques du groupe, dont les premières implantations locales de W Hotels et Moxy Hotels.
Ce partenariat marque un renforcement des relations entre les deux groupes, dans un marché vietnamien du tourisme en forte croissance. Rajeev Menon, président Asie-Pacifique (hors Chine), souligne que "le portefeuille de Marriott au Vietnam a doublé depuis 2022", porté par la hausse des voyageurs internationaux et domestiques.
À Phu Quoc, 7 hôtels seront intégrés à des projets d'envergure liés notamment au sommet APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) de 2027, tandis que 3 autres verront le jour à Vung Tau, à proximité de Hô Chi Minh-Ville.
L'opération s'inscrit dans une stratégie d'expansion continue, Marriott exploitant déjà 32 établissements dans le pays et disposant de plus de 50 projets en développement.
Marriott recule de 0,5% à Wall Street mais conserve un gain de l'ordre de 4,5% depuis le début de l'année.
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