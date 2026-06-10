Marriott s'offre Lefay pour accélérer dans l'hôtellerie de luxe

Le groupe hôtelier américain ajoute à son portefeuille une marque italienne spécialisée dans les séjours bien-être haut de gamme et renforce son positionnement sur ce segment en croissance.

Marriott International annonce la finalisation d'une coentreprise avec la famille Leali, fondatrice de Lefay, afin d'intégrer cette marque de bien-être de luxe à son portefeuille mondial.

Fondée en 2006 en Italie, Lefay exploite actuellement deux complexes hôteliers primés au lac de Garde et dans les Dolomites. La marque se distingue par sa méthode de spa propriétaire, combinant recherche scientifique et approches holistiques du bien-être.

Plusieurs nouveaux établissements sont en développement en Toscane, dans le sud de l'Italie et dans les Alpes suisses.

La coentreprise détiendra la marque Lefay et ses actifs de propriété intellectuelle, tandis que les actifs immobiliers italiens resteront détenus par la famille fondatrice. Les hôtels seront exploités dans le cadre de contrats de gestion de long terme.

L'intégration aux plateformes numériques de Marriott et au programme de fidélité Marriott Bonvoy est attendue d'ici la fin de 2026.

Peu après 17h, le titre est stable à New York. Il enregistre toutefois une hausse de plus de 27% depuis le début de l'année.