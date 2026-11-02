Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre grâce à une demande touristique qui résiste bien

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L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires lié à l'hébergement pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte demande touristique pour stimuler les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

L'action de la société a progressé de 3,4 % en pré-ouverture.

Les consommateurs les plus aisés ont fait des folies pour s'offrir des expériences de luxe et les voyages d'affaires sont restés soutenus, tandis que la demande pour les hôtels de gamme moyenne et économique s'est améliorée au cours du trimestre, les voyages d'agrément ayant bien résisté malgré une inflation toujours élevée et les incertitudes géopolitiques.

“Bien que le conflit en cours au Moyen-Orient ait continué d’affecter les résultats dans cette région, les tendances se sont nettement améliorées par rapport au deuxième trimestre”, a déclaré le directeur général Anthony Capuano.

Le chiffre d’affaires lié à l’hébergement dans la région Moyen-Orient et Afrique a reculé de 5,3 % au cours du trimestre considéré, tandis que celui des États-Unis et du Canada a progressé de 7,4 %.

La guerre américano-israélienne sur l’Iran , qui a pesé sur les revenus liés à l’hébergement des opérateurs hôteliers au Moyen-Orient, avait montré des signes d’apaisement en juillet, malgré des retards dans les projets et des risques persistants.

La semaine dernière, Hilton, un concurrent, a averti que le conflit au Moyen-Orient pèserait sur ses résultats du quatrième trimestre, même si la baisse du chiffre d’affaires dans cette région s’était atténuée par rapport au trimestre précédent.

La société, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le revenu par chambre disponible (revPAR) — un indicateur clé du secteur hôtelier qui tient compte du tarif journalier moyen et du taux d’occupation — progressera de 4,5 % à 5 % en 2026, contre une prévision antérieure de hausse comprise entre 3 % et 3,5 %.

Le segment haut de gamme de Marriott, qui regroupe des marques telles que Ritz-Carlton et St. Regis, a enregistré une haussede 11,9 % du revPAR aux États-Unis et au Canada.

Le groupe a enregistré un bénéfice par action ajusté de 3,02 dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,47 dollars par action un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,84 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est élevé àenviron 7 milliards dedollars , alors que Wall Street tablait sur 6,92 milliards de dollars.