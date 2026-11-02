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Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 13:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par chambre pour l'ensemble de l'année, misant sur le fait que la forte demande touristique stimulerait les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

La société, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le chiffre d’affaires par chambre disponible (revPAR) — un indicateur clé du secteur hôtelier qui tient compte du tarif journalier moyen et du taux d’occupation — progressera de 4,5 % à 5 % en 2026, contre une hausse de 3 % à 3,5 % prévue précédemment.

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