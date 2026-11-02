Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre

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L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par chambre pour l'ensemble de l'année, misant sur le fait que la forte demande touristique stimulerait les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

La société, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le chiffre d’affaires par chambre disponible (revPAR) — un indicateur clé du secteur hôtelier qui tient compte du tarif journalier moyen et du taux d’occupation — progressera de 4,5 % à 5 % en 2026, contre une hausse de 3 % à 3,5 % prévue précédemment.