Marriott relève son objectif annuel de RevPAR

Marriott International MAR.O a relevé lundi son objectif de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) pour l'ensemble de l'année, l'opérateur hôtelier pariant sur le fait que la forte demande touristique stimulera les réservations.

La résilience de la demande et la hausse des prix dans les villes hôtes de la récente Coupe du monde de la Fifa organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont soutenu la croissance de l'ensemble des enseignes de Marriott.

Cette dynamique a contribué à compenser l'impact négatif sur les revenus par chambre lié au conflit au Moyen-Orient.

Les dépenses de voyage ont augmenté de 6,2% sur un an pour atteindre 122,1 milliards de dollars (105,95 milliards d'euros) en juin, leur niveau mensuel le plus élevé depuis un an, selon l'U.S. Travel Association.

La semaine dernière, ses concurrents Hilton et Hyatt ont également relevé leurs prévisions de RevPAR pour 2026, la demande dans le segment du luxe restant solide et les retombées positives de la Coupe du monde continuant de soutenir l'activité, tout en signalant un impact négatif dans les régions du Moyen-Orient.

Marriott, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le RevPAR - un indicateur clé du secteur de l'hébergement qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation - augmentera de 3% à 3,5%, contre une hausse de 2% à 3% prévue initialement.

(Rédigé par Anshuman Tripathy, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)