 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marriott relève son objectif annuel de RevPAR
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 13:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Marriott International MAR.O a relevé lundi son objectif de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) pour l'ensemble de l'année, l'opérateur hôtelier pariant sur le fait que la forte demande touristique stimulera les réservations.

La résilience de la demande et la hausse des prix dans les villes hôtes de la récente Coupe du monde de la Fifa organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont soutenu la croissance de l'ensemble des enseignes de Marriott.

Cette dynamique a contribué à compenser l'impact négatif sur les revenus par chambre lié au conflit au Moyen-Orient.

Les dépenses de voyage ont augmenté de 6,2% sur un an pour atteindre 122,1 milliards de dollars (105,95 milliards d'euros) en juin, leur niveau mensuel le plus élevé depuis un an, selon l'U.S. Travel Association.

La semaine dernière, ses concurrents Hilton et Hyatt ont également relevé leurs prévisions de RevPAR pour 2026, la demande dans le segment du luxe restant solide et les retombées positives de la Coupe du monde continuant de soutenir l'activité, tout en signalant un impact négatif dans les régions du Moyen-Orient.

Marriott, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le RevPAR - un indicateur clé du secteur de l'hébergement qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation - augmentera de 3% à 3,5%, contre une hausse de 2% à 3% prévue initialement.

(Rédigé par Anshuman Tripathy, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Sport

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
372,8300 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le 2 août 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )
    Trump annonce une reprise des négociations lundi, l'Iran dément
    information fournie par AFP 03.08.2026 14:27 

    Donald Trump a annoncé une reprise du dialogue avec l'Iran lundi, démentie plus tard par Téhéran qui a assuré qu'il n'y avait pas de négociations en cours dans cette guerre enlisée depuis maintenant cinq mois. Le président américain avait menacé il y a quelques ... Lire la suite

  • engie (Crédit: C. Falguiere / Flickr)
    Des prises de bénéfices sur Engie, malgré des commentaires d'analystes positifs
    information fournie par Zonebourse 03.08.2026 14:13 

    Engie recule de 1,5% à 26,7 EUR et fait figure de lanterne rouge du CAC 40, dans le sillage de l'accalmie des cours du pétrole et sous l'effet de prises de bénéfices après un gain d'environ 4% vendredi dans le sillage de sa publication semestrielle, et ce, malgré ... Lire la suite

  • Un Américain en route vers Strasbourg
    Un Américain en route vers Strasbourg
    information fournie par So Foot 03.08.2026 14:07 

    Strasbourg continue son grand remaniement. Giovanni Reyna va rejoindre le club alsacien dans les prochains jours pour cinq saisons. Selon L’Équipe , le joueur étasunien devrait en effet s’engager avec le Racing pour la modique somme de… 3 millions d’euros. L’homme ... Lire la suite

  • Un hélicoptère de lutte contre les incendies largue de l'eau sur un feu de forêt dans la région de Porto Germeno, à environ 70 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, dans la région de Béotie, le 2 août 2026 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Athènes toujours "vigilant" face aux flammes, les bombardiers d'eau en action
    information fournie par AFP 03.08.2026 13:39 

    Des avions bombardiers d'eau ont enfin pu entrer en action lundi en Grèce contre les multiples incendies dans la région d'Athènes, où la situation reste menaçante mais s'est légèrement améliorée à la faveur d'une baisse des rafales de vents. "Les foyers principaux ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,403 +24,00%
CAC 40
8 602,82 +1,09%
Pétrole Brent
82,94 -7,28%
2CRSI
24,75 -3,92%
WORLDLINE
13,602 +11,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank