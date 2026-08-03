Cinq absences confirmées côté OL avant le Sparta
L’OL devra faire avec ses armes. Malgré un bilan positif en matchs amicaux (quatre victoires, deux défaites) et un défi stimulant qui l’amènerait pour la première fois en Ligue des champions pour la première fois depuis six ans, Lyon se présentera diminué mardi soir pour affronter le Sparta Prague en match aller du troisième tour préliminaire de qualification pour la C1.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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