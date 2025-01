Marriott : record en 2024 avec 123 000 ouvertures de chambres

(AOF) - Marriott International annonce que 2024 a été pour le groupe une nouvelle année de forte croissance à l’échelle mondiale, avec un nombre record de 123 000 ouvertures de chambres brutes, une croissance nette des chambres de 6,8 % sur l'ensemble de l'année 2024 et plus de 577 000 chambres dans le pipeline de développement de la société à fin 2024. Marriott souligne qu'il a continué d'élargir son offre de produits durant l'année écoulée "pour tous les types de voyages et dans tous les segments, du milieu de gamme abordable au luxe".

