Marriott prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations en raison de la chute de son chiffre d'affaires au Moyen-Orient

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* Le RevPAR au Moyen-Orient s'effondre de 43 %, selon le directeur général Capuano

* Le chiffre d'affaires des chambres de luxe progresse de 9,1 % au deuxième trimestre

* Les voyages estivaux et la Coupe du monde de la FIFA soutiennent la demande hôtelière aux États-Unis

(Ajout d'un graphique et des commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique; mise à jour des cours boursiers) par Anshuman Tripathy

Marriott International MAR.O a annoncé lundi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, la baisse de la demande au Moyen-Orient ayant pesé sur le chiffre d’affaires des chambres d’hôtel, entraînant une chute de 7 % du cours de l’action en début de séance.

Les perspectives du secteur du voyage restent incertaines pour l'année, la guerre prolongée menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran menaçant les dépenses de consommation. La réduction des opérations aériennes au Moyen-Orient a freiné la demande de voyages dans toute la région.

Le directeur général Anthony Capuano a déclaré que le RevPAR — un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d’occupation — en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) avait chuté de plus de 5 %, la hausse enregistrée en Europe ayant été contrebalancée par une baisse de 43 % au Moyen-Orient.

La directrice financière, Jen Mason, s'attend à ce que le conflit continue d'affecter l'activité dans la région, bien que dans une moindre mesure que prévu initialement.

Marriott prévoit un bénéfice par action ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,74 et 2,82 dollars, soit un chiffre inférieur aux estimations des analystes (2,87 dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société mère de Courtyard prévoit une croissance du nombre net de chambres pour l’année dans la fourchette basse de ses prévisions (4,5 % à 5 %), invoquant des retards de construction au Moyen-Orient.

Marriott a également fait allusion à des difficultés liéesaux cartes de crédit co-marquées japonaises en raison de la baisse du yen .

LA DEMANDE AMÉRICAINE RESTE SOLIDE La demande touristique aux États-Unis a résisté aux tendances mondiales, tirant parti de la Coupe du monde de la FIFA et de la haute saison estivale.

Le chiffre d’affaires par chambre de Marriott aux États-Unis et au Canada a progressé de 5 % au deuxième trimestre,porté à la fois par les marques de luxe et les marques économiques.

Marriott, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que son revenu par chambre disponible (RevPAR) pour 2026 progressera de 3 % à 3,5 %, contre une prévision antérieure tablant sur une hausse de 2 % à 3 %. Le chiffre d’affaires par chambre dans les segments de luxe de Marriott, notamment chez des marques telles que Ritz-Carlton et Sheraton, a progressé de 9,1 %, les voyageurs aisés ne se laissant pas décourager par les incertitudes économiques.

La semaine dernière, ses concurrents Hilton HLT.N et Hyatt H.N ont également revu à la hausse leurs prévisions de chiffre d’affaires par chambre pour 2026, tout en signalant un impact négatif lié au Moyen-Orient .

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 7,07 milliards de dollars, en deçà des prévisions de 7,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 3,19 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,09 dollars par action.