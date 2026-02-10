Marriott prévoit un bénéfice annuel conforme aux attentes sur fond de demande de voyages inégale aux États-Unis

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a prévu un bénéfice 2026 conforme aux attentes de Wall Street mardi, sur fond de demande de voyages inégale aux États-Unis dans un contexte d'incertitude économique. La société basée à Bethesda, dans le Maryland, s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 se situe entre 11,32 et 11,57 dollars par action, contre une moyenne des estimations des analystes de 11,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.