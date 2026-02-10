 Aller au contenu principal
Marriott prévoit un bénéfice annuel conforme aux attentes sur fond de demande de voyages inégale aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe du nom de l'entreprise dans le code de l'emballage média; pas de changement dans le texte et le titre)

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a prévu un bénéfice 2026 conforme aux attentes de Wall Street mardi, sur fond de demande de voyages inégale aux États-Unis dans un contexte d'incertitude économique. La société basée à Bethesda, dans le Maryland, s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 se situe entre 11,32 et 11,57 dollars par action, contre une moyenne des estimations des analystes de 11,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

