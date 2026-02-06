Marriott lance "Apartments by Marriott Bonvoy" en Chine
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 10:30
Marriott International annonce l'ouverture d'Artik Suzhou, première implantation en Asie de la marque "Apartments by Marriott Bonvoy", marquant ses débuts en Grande Chine. Situé au coeur de Suzhou, au sein du complexe urbain China Central Place, l'établissement s'inscrit dans une stratégie visant à répondre à la demande croissante pour des séjours longue durée combinant espace, confort résidentiel et services hôteliers.
Le nouveau site propose des suites d'une ou deux chambres de 75 à 115 mètres carrés, intégrant cuisines équipées et équipements domestiques adaptés aux séjours prolongés. Marriott précise que cette ouverture porte désormais son portefeuille en Grande Chine à 26 marques.
Selon Betty Tian, vice-présidente exécutive en charge du pôle clients pour la Grande Chine, ce lancement illustre l'évolution des attentes des voyageurs vers des expériences plus immersives et ancrées localement.
Valeurs associées
|324,4400 USD
|NASDAQ
|-0,06%
A lire aussi
-
La banque Société Générale , en difficulté en 2023, a remonté la pente depuis l'arrivée à sa tête d'un nouveau directeur général, Slawomir Krupa, qui peut se targuer de voir le groupe atteindre des records en 2025 sur les revenus et le bénéfice net. "La transformation ... Lire la suite
-
L'Iran et les Etats-Unis ont engagé vendredi à Oman des pourparlers que Téhéran veut limiter à son programme nucléaire, Washington laissant toujours planer la menace d'une action militaire en cas d'échec de la diplomatie. Le gouvernement iranien a annoncé en fin ... Lire la suite
-
Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnels, ... Lire la suite
-
Trafic de drogue, énergies propres... : l'UE annonce une coopération de plusieurs millions d'euros avec la Bolivie
Depuis l'arrivée au pouvoir du président bolivien Rodrigo Paz en novembre dernier, les relations avec l'Europe et les Etats-Unis sont redevenues une priorité. Une "nouvelle phase". Une délégation de l'Union européenne a annoncé un programme de coopération de plusieurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer