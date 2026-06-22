Marriott généralise la certification Fitwel à ses résidences de marque

Le groupe hôtelier compte renforcer l'intégration du bien-être au sein de son portefeuille résidentiel en s'appuyant sur un standard international reconnu.

Marriott International annonce un accord avec Fitwel, système de certification spécialisé dans les bâtiments favorisant la santé et le bien-être des occupants, afin d'étendre ces standards à l'ensemble de son portefeuille mondial de résidences de marque.

Dans le cadre de ce partenariat, premier accord d'entreprise conclu par Fitwel, Marriott devient également la première société du secteur de l'hôtellerie à obtenir le statut de "Champion ", qui distingue les organisations déployant des solutions de bien-être à grande échelle.

L'accord s'appuie sur un projet pilote mené au Ritz-Carlton Residences Chicago, Magnificent Mile, certifié Fitwel 2 étoiles en mars. Marriott prévoit désormais d'étendre cette certification à plusieurs résidences de marque d'ici la fin de l'année.

Le groupe compte actuellement 153 résidences ouvertes et 183 projets en développement. Parmi les initiatives mises en avant figurent des équipements dédiés au bien-être à Dubaï, Muskoka, Bangkok et Marsa Arabia Island.

Peu avant 16h30, le titre reculait d'environ 1,8% à la Bourse de New York.