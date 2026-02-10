Marriott enregistre une hausse des frais liés aux cartes cobrandées en raison de la demande "insatiable" de voyages de luxe

Marriott International MAR.O a prévu une augmentation de 35% des frais qu'il perçoit des cartes de crédit co-marquées, car les voyageurs aisés s'offrent des vacances de luxe, ce qui a propulsé les actions de l'opérateur hôtelier à un niveau record mardi.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, selon les données du gouvernement publiées le mois dernier. Mais les économistes ont déclaré que cette tendance était soutenue par les ménages à hauts revenus, tandis que les ménages à faibles et moyens revenusresserraient leurs budgets dans un contexte d'incertitude économique, créant ainsi ce qu'ils ont appelé une économie en forme de K.

Le chiffre d'affaires des chambres du segment de luxe de la société aux États-Unis a augmenté de 4,9 % au cours du quatrième trimestre, contre une baisse de 1,8 % dans le segment de service sélectif de la région, qui s'adresse aux voyageurs soucieux de leur budget.

Globalement, le chiffre d'affaires des chambres de luxe, qui comprend les séjours dans l'emblématique Ritz-Carlton, a augmenté de plus de 6 %.

"À l'échelle internationale, la demande de luxe est presque insatiable", a déclaré le directeur général Anthony Capuano.

La société basée à Bethesda, dans le Maryland, s'attend à ce que les recettes brutes des frais pour l'ensemble de l'année se situent entre 5,9 et 5,96 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 5,44 milliards de dollars déclarés en 2025.

Les recettes brutes comprennent généralement les redevances que les opérateurs hôteliers perçoivent pour la gestion et la franchise de leurs établissements, ainsique les produits cobrandés tels que les cartes de crédit.

" Ilest particulièrement positif de constater que les prévisions de revenus d'honoraires sont plus élevées que prévu, ce qui inclut une croissance de 35 % des frais de cartes de crédit cobrandées, à l'exclusion de la renégociation en cours, qui a été une question clé dans l'impression", a déclaré l'analyste de Jefferies David Katz.

Les actions de Marriott ont augmenté de 9,8 % pour atteindre un niveau record de 363,54 dollars.

L'entreprise s'attend à ce que lerevenu par chambre disponible en 2026, un indicateur clé de l'industrie de l'hébergement, augmente de 1,5 % à 2,5 %, ce qui est inférieur à la moyenne des estimations des analystes qui tablent sur une hausse de 2,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Marriott s'attend à ce que la Coupe du monde de football organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique cette année contribue à hauteur de 30 à 35 points de base à la croissance mondiale du RevPAR.

Ses prévisions de bénéfices annuels ajustés de 11,32 à 11,57 dollars étaient conformes aux estimations.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre de 2 ,58 $ par actiona manqué les estimations de 2,61 $ par action, tandis que lerevenu totalde 6,69 milliards de dollars a légèrement dépassé les attentes de 6,67 milliards de dollars.