Marriott en baisse après des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** L'action de l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O recule de 3,4% à 360 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, la baisse de chiffre d’affaires due au conflit au Moyen-Orient ayant éclipsé les gains liés à la Coupe du monde et à la demande de voyages estivale

** La société s'attend à ce que son bénéfice par action ajusté du troisième trimestre se situe entre 2,74 et 2,82 dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 2,87 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 7,07 milliards de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations de 7,20 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 3,19 dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 3,09 dollars

** À la clôture précédente, l'action affichait une hausse d'environ 20% depuis le début de l'année