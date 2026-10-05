Marriott direction les Pays-Bas pour développer ses affaires

Le groupe hôtelier va renforcer sa présence dans 5 villes néerlandaises et faire ses débuts à Maastricht et Eindhoven.

Marriott International annonce un accord avec Townhouse Hotels portant sur l'intégration de 8 hôtels représentant plus de 700 chambres à son portefeuille aux Pays-Bas. Dans le détail, six établissements doivent rejoindre Series by Marriott, marquant l'arrivée de cette enseigne dans le pays, tandis que deux hôtels intégreront Tribute Portfolio.

L'accord couvre Amsterdam, Breda, La Haye, Maastricht et Eindhoven, ces 2 dernières villes constituant de nouveaux marchés pour Marriott.

Les 6 hôtels Series by Marriott totalisent 494 chambres, dont 3 établissements à Maastricht.

Tribute Portfolio accueillera The Ald Hotel The Hague, qui compte 91 chambres, et Hotel Mariënhage Eindhoven, doté de 134 chambres.

A la fin du 2e trimestre 2026, Marriott exploitait plus de 30 établissements sous 12 marques aux Pays-Bas.

Sur les coups de 16h (heure de Paris), le titre reculait de 0,6% à la Bourse de New York.