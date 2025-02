Marriott: délaissé après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:58









(CercleFinance.com) - Marriott International lâche 5% en début de séance, après la publication d'un BPA ajusté au titre du quatrième trimestre 2024 de 2,45 dollars, à comparer à 3,57 dollars un an auparavant, malgré un EBITDA ajusté en hausse de 7% à près de 1,29 milliard.



La chaine hôtelière a vu son RevPAR (revenu par chambre disponible) augmenter de 5%, avec des croissances de 4,1% en Amérique du Nord et de 7,2% à l'international grâce à une forte demande de loisirs dans les régions APEC et EMEA.



Affichant sur l'année passée un BPA ajusté de 9,33 dollars, Marriott l'anticipe en progression à entre 9,82 à 10,19 dollars en 2025. Il prévoit aussi de redistribuer environ quatre milliards de dollars à ses actionnaires cette année, après plus de 4,4 milliards en 2024.





Valeurs associées MARRIOTT INTL RG-A 289,86 USD NASDAQ -4,79%