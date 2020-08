Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott accuse sa 1ère perte trimestrielle en presque 9 ans Reuters • 10/08/2020 à 15:12









BANGALORE, 10 août (Reuters) - Le groupe hôtelier américain Marriott International MAR.O a annoncé lundi sa première perte trimestrielle en presque neuf ans, la propagation du coronavirus ayant fait chuter les réservations dans l'industrie du tourisme. En avant-Bourse, l'action Marriott, qui a baissé de 40,3% depuis le début de l'année, reculait de 1,6% à l'annonce d'un recul de 84,4% du revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur clé de rentabilité du secteur. Le groupe américain a toutefois ajouté qu'il s'attendait à une reprise graduelle du taux d'occupation des chambres d'hôtel dans le monde entier même si le retour au niveau d'avant-crise pourrait prendre quelques années. Pour l'année, Marriott s'attend à une hausse de 2 ou 3% du taux d'occupation de ses chambres. Son concurrent Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N qui avait accusé jeudi une perte trimestrielle plus forte prévu, prévoit de son côté une croissance de 5% du taux d'occupation des chambres vers le début de l'automne, à condition d'une réouverture graduelle de l'économie. Marriott a déclaré avoir rouvert 91% de ses hôtels dans le monde, contre 74% en avril. Les revenus de la société ont reculé de 72,4% à 1,46 milliards de dollars (1,24 milliard d'euros) tandis que les analystes tablaient sur 1,68 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Sur une base ajustée, l'entreprise a publié une perte de 0,64 dollar (0,54 euro) par action alors que les analystes s'attendaient à une perte de 0,42 (0,36 euro). (Ashwini Raj, Ankit Ajmera, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

