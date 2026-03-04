 Aller au contenu principal
Marriott accélère son expansion dans les Caraïbes et l'Amérique latine
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:40

Le groupe hôtelier américain enregistre une année 2025 record dans la région, marquée par un nombre inédit de contrats signés et une forte croissance de son portefeuille.

Marriott International annonce une année 2025 record dans la région Caraïbes et Amérique latine (CALA), avec 94 contrats signés et 10 461 chambres ajoutées à son pipeline, soit une hausse de 40% des transactions et de plus de 30% du nombre de chambres par rapport à 2024.

Le groupe a ouvert 39 hôtels représentant 4 292 chambres, portant son portefeuille régional à 555 établissements et plus de 95 000 chambres dans 37 pays et territoires à fin 2025.

Les conversions d'hôtels existants ont été un moteur important de croissance, avec près de 30 établissements et environ 3 000 chambres signés sous ce modèle. Le pipeline régional comprend désormais 45 projets de conversion totalisant plus de 6 000 chambres.

Marriott poursuit également l'expansion de ses segments luxe et milieu de gamme, notamment avec la marque City Express by Marriott, tandis que le Brésil reste un marché stratégique avec 15 hôtels ouverts et 21 projets en développement.

Le titre recule de 0,2% à New York mais affiche toujours une progression de plus de 7% depuis le début de l'année.

