Marre de l’or ? Faut-il s’intéresser au platine ?

Un lingot de platine. (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

Après avoir progressé de plus de 13% en 2023, de 27% en 2024 et de 34% entre janvier et septembre 2025, l'or reste la référence incontestée des métaux précieux auprès des investisseurs. Valeur refuge par excellence, il est souvent l'actif privilégié dans les périodes d'incertitude. Mais en 2025, un autre métal attire l'attention en raison de ses performances encore plus spectaculaires : le platine .

Son cours a bondi de plus de 55 % depuis le début de l'année 2025 et cette envolée relance les débats sur son potentiel de croissance et sa place dans les portefeuilles. Faut-il se tourner vers ce métal rare ?

Qu'est-ce que le platine ?

Le platine est un métal noble dont les propriétés physiques le distinguent de la plupart des autres métaux. Sa densité exceptionnelle, sa résistance à la corrosion et sa capacité à supporter des températures extrêmes en font un matériau recherché. Il est également doté de propriétés catalytiques uniques, ce qui lui confère une place essentielle dans de nombreux procédés industriels. À cela, s'ajoutent des qualités hypoallergéniques et une grande pureté, qui expliquent son succès dans la joaillerie haut de gamme.

Ce métal est toutefois bien plus difficile à trouver que l'or. Il se forme en profondeur dans la croûte terrestre et se trouve souvent en association avec d'autres métaux du même groupe. Si le grand public l'associe avant tout aux bijoux, son importance dépasse largement ce domaine. Le platine est indispensable à la fabrication de catalyseurs automobiles, joue un rôle dans la production d'engrais, trouve des applications dans le secteur médical et s'impose de plus en plus comme un matériau stratégique pour l'économie de l'hydrogène.

Pourquoi investir dans le platine en 2025 ?

Le premier argument en faveur du platine est sa rareté extrême. Ce métal est environ trente fois plus rare que l'or, ce qui confère à son marché une structure naturellement tendue. Cette rareté s'accompagne en 2025 d'un déficit marqué entre l'offre et la demande. Selon le World Platinum Investment Council, après un déséquilibre de 992 milliers d'onces en 2024, le marché devrait encore accuser un déficit de 966 milliers d'onces cette année. Ces chiffres illustrent une tension durable qui devrait soutenir les prix.

Il faut également prendre en compte un facteur psychologique non négligeable pour les investisseurs : le niveau élevé du prix de l'or. Début septembre 2025, l'once d'or se négocie au-delà de 3 527 dollars, contre seulement 1 409 dollars pour l'once de platine. Là où l'or est jugé « trop cher » après plusieurs années de hausse, le platine est perçu comme une alternative plus abordable et potentiellement encore sous-évaluée.

Le troisième élément tient à ses usages multiples. Contrairement à l'or, essentiellement utilisé comme actif de réserve et en bijouterie, le platine est un métal industriel. L'automobile représente depuis plusieurs années près d'un tiers de la demande mondiale grâce aux catalyseurs, et les applications industrielles, de la chimie aux équipements médicaux, constituent une part tout aussi importante. La joaillerie, notamment en Asie, reste un moteur structurel de consommation, tandis que l'investissement peut accentuer les mouvements de la demande à la hausse ou à la baisse. Enfin, le rôle croissant du platine dans les technologies propres, et notamment l'hydrogène, lui confère un avenir stratégique dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

Quels sont les risques de l'investissement dans le platine ?

Si le platine présente des atouts indéniables, il n'en demeure pas moins un actif risqué. Contrairement à l'or, dont la fonction de valeur refuge amortit souvent les chocs, son prix est beaucoup plus sensible aux cycles économiques. Le ralentissement de la production industrielle ou automobile peut rapidement peser sur la demande et provoquer une baisse des cours du platine.

Du côté de l'offre, la dépendance à l'Afrique du Sud et à la Russie représente une source de fragilité. Toute instabilité politique, climatique ou réglementaire dans ces zones peut avoir un effet immédiat sur l'approvisionnement mondial de platine. Les progrès dans le recyclage et la découverte de nouvelles mines peuvent aussi modifier l'équilibre du marché à moyen terme.

À ces facteurs, s'ajoute l'influence des marchés financiers. Coté dollar, le platine subit directement l'évolution de la devise américaine, ce qui accentue sa volatilité. Sa liquidité, réduite par rapport à celle de l'or, rend parfois plus difficile l'entrée et la sortie du marché dans des conditions optimales. Enfin, l'investissement physique nécessite des précautions supplémentaires, comme le stockage et l'assurance, qui viennent s'ajouter aux coûts d'acquisition.

Nos conseils et comment investir dans le platine

Pour s'exposer au platine, plusieurs solutions s'offrent aux investisseurs selon leur profil et leurs objectifs.

La plus directe reste l'achat de métal physique, une option qui permet de détenir un actif tangible, mais qui implique des frais de conservation. Une approche plus souple consiste à passer par des fonds négociés en Bourse (ETF ou ETC) adossés à du platine, qui répliquent son prix sans contrainte de stockage.

Les investisseurs plus avertis peuvent recourir aux contrats à terme et autres produits dérivés pour profiter des fluctuations de court terme, mais ces instruments exigent une excellente maîtrise du risque.

Enfin, il est également possible d'investir dans les sociétés minières spécialisées dans l'extraction de métaux du groupe du platine, ce qui permet d'allier exposition au prix du métal et potentiel de croissance des entreprises.