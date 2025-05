Marks & Spencer: un profit record depuis plus de 15 ans information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer publie au titre de son exercice 2024-25 (clos fin mars) un profit avant impôts et éléments ajustés en hausse de 22,2% à 875,5 millions de livres sterling, soit son niveau le plus élevé en plus de 15 ans.



A plus de 13,9 milliards de livres, le chiffre d'affaires annuel de la chaine britannique de grands magasins a augmenté de 6,1%, avec des croissances de 8,7% dans l'alimentaire et de 3,5% dans la mode, la maison et la beauté.



Avec un BPA ajusté accru de près de 30% à 31,9 pence, représentant un retour sur capitaux employés ajusté en amélioration de 2,3 points à 16,4%, M&S va proposer un dividende annuel de 3,6 pence par action, en hausse de 20%.



Par ailleurs, le groupe indique évaluer à environ 300 millions de livres l'impact d'un incident informatique sur son profit opérationnel 2025-26, impact qui 'sera réduit par de la gestion de coûts, de l'assurance et d'autres actions commerciales'.





