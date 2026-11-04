Marks & Spencer : le rebond prend forme, Jefferies recommande l'achat

Le distributeur britannique progresse de 3,54% en Bourse après avoir publié mercredi un bénéfice semestriel plus que doublé. L'alimentaire porte la reprise, tandis que la mode reste sous pression. Jefferies est à l'achat.

Marks & Spencer se redresse après la cyberattaque de 2025. Au premier semestre clos le 26 septembre 2026, son bénéfice ajusté avant impôt atteint 403,2 millions de livres, contre 184,1 millions un an auparavant. Les ventes augmentent de 16,2%, à 9,26 milliards de livres. Le bénéfice reste toutefois inférieur aux 413,1 millions enregistrés deux ans plus tôt, avant la crise.

Les ventes alimentaires progressent de 13,9%, soutenues par une hausse de 11,9% des quantités vendues. La marge opérationnelle atteint 5,6%. Jefferies souligne une performance supérieure aux attentes. "Cette publication semestrielle devrait marquer une étape importante dans le parcours de transformation de Marks & Spencer", estime le courtier dans une note d'analyse.

La mode vend davantage, mais rapporte moins qu'espéré

Les ventes de la division mode, maison et beauté rebondissent de 17,5%. Sa marge opérationnelle ajustée atteint cependant 7,5%, contre 9,6% attendus selon le consensus des analystes. "Les ventes de la mode ont augmenté de 17,5%, mais sa marge opérationnelle ajustée de 7,5% est ressortie inférieure au consensus, les problèmes de disponibilité, les coûts de traitement des commandes et les investissements ayant pesé sur la rentabilité", explique AlphaValue.

La direction reconnaît l'ampleur du chantier. "Malgré une nette amélioration des produits, la transformation de bout en bout n'en est qu'à ses débuts", déclare le directeur général Stuart Machin dans le communiqué de résultats.

Jefferies reste à l'achat

Après un mois d'octobre solide, Marks & Spencer confirme sa prévision de bénéfice annuel, conforme aux attentes du marché. Le groupe prévoit plus de 120 millions de livres d'économies sur l'exercice.

UBS anticipe un accueil favorable, grâce à des résultats légèrement supérieurs aux attentes et à la bonne tenue d'octobre. La banque reste toutefois prudente sur la mode, dont le bénéfice opérationnel manque le consensus de 21%, alors que celui de l'alimentaire le dépasse de 11%.

AlphaValue estime que la meilleure disponibilité des produits et les économies devraient soutenir le second semestre. Jefferies recommande pour sa part l'achat, avec un objectif de 460 pence. Cela représente un potentiel de hausse d'environ 11% par rapport au cours de référence de 414,20 pence retenu dans sa note.