Marks & Spencer gagne du terrain après des résultats contrastés mais solides

Le distributeur britannique grimpe de 5% à la Bourse de Londres après la publication de résultats annuels mitigés, soutenus par la solide dynamique de l'activité alimentaire. Le groupe a néanmoins souffert du repli des ventes dans la mode et la maison, ainsi que de charges exceptionnelles liées à un incident cyber..

Marks & Spencer a annoncé une progression de 7% de ses ventes alimentaires sur l'ensemble de l'exercice, tandis que les ventes des divisions mode et maison ont reculé de 7,7%. Le groupe souligne toutefois avoir poursuivi ses efforts de transformation avec 89 millions de livres d'économies structurelles réalisées sur la période, des gains destinés à financer ses investissements et à renforcer sa résilience opérationnelle.

Le distributeur britannique spécialisé dans l'habillement, l'alimentation et les articles pour la maison a vu son bénéfice avant impôts chuter de 29% sur les 52 semaines closes le 28 mars, à 364,6 millions de livres, contre 511,8 millions de livres un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôts ajusté a pour sa part reculé de 24%, à 671,4 millions de livres contre 881,1 millions de livres lors de l'exercice précédent. Ce résultat dépasse toutefois le consensus, établi à 640,3 millions de livres.

Les comptes de l'exercice intègrent également une charge nette de 131,3 millions de livres directement liée à un incident cybernétique, un élément ayant pesé sur les résultats de la période.

Malgré un environnement jugé toujours difficile, le groupe se montre plus confiant pour l'exercice 2025/26 et anticipe un retour à la croissance de ses bénéfices. Marks & Spencer prévient néanmoins que la hausse des coûts du carburant, du fret et des matières premières, ainsi que le maintien de pressions fiscales et réglementaires sur le secteur, continueront de représenter des vents contraires.

Le distributeur estime toutefois que ces difficultés devraient être partiellement compensées par l'amélioration des conditions d'achat, les investissements réalisés pour soutenir les volumes ainsi que les économies issues de son programme de réduction structurelle des coûts.

Dans ce contexte, le conseil d'administration propose le versement d'un dividende final de 3 pence par action, portant le dividende annuel total à 4,2 pence par action.

Le groupe prévoit enfin des dépenses d'investissement comprises entre 650 et 750 millions de livres cette année, dont près des deux tiers seront consacrés au développement à long terme de l'activité alimentaire.

Jefferies met en avant la solidité persistante des ventes et des marges dans l'alimentaire, tandis que l'activité Fashion, Home & Beauty a nettement surpassé une base de comparaison pourtant exigeante au quatrième trimestre.

Le broker estime par ailleurs que le groupe semble désormais sortir du cycle de révisions baissières qui pesait sur le sentiment de marché ces derniers trimestres, même si le consensus sur les bénéfices 2026/27 pourrait encore être légèrement ajusté à court terme.

De son côté, AlphaValue estime que le management se montre confiant et anticipe une poursuite de l'amélioration dans Fashion, Home & Beauty, à mesure que la disponibilité produits se normalise et que les opérations en ligne retrouvent leur rythme. Le groupe souligne néanmoins que l'inflation, la hausse des coûts de fret et un environnement réglementaire contraignant resteront des défis importants pour l'exercice 2026-2027.