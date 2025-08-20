 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marks and Spencer: Justin King va quitter le conseil d'administration
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 14:32

(Zonebourse.com) - Marks and Spencer a annoncé mercredi que Justin King, l'une des figures les plus emblématiques du secteur britannique de la distribution, avait décidé de quitter son conseil d'administration avec une prise d'effet prévue au 10 septembre prochain.

Après des passages chez Asda, Haagen-Dazs, PepsiCo et Mars, le cadre dirigeant, qui siégeait au sein de l'instance depuis 2019, avait notamment chapeauté la division alimentaire de M&S entre 2001 et 2004, période pendant laquelle il avait lancé le concept de magasins entièrement dédiés à l'alimentation 'Simply Food'.

Il avait ensuite été choisi pour devenir le directeur général de la chaîne de supermarchés Sainsbury's, qu'il avait dirigée entre 2004 et 2014 durant une phase de redressement de l'activité qui s'était traduite par neuf exercices consécutifs de croissance des bénéfices.

'Justin affiche une solide réputation en tant que l'un des principaux dirigeants du secteur de la distribution dans le pays', a tenu à rappeler Archie Norman, le président du conseil d'administration de Marks and Spencer.

'Il a apporté à M&S son intelligence, sa rigueur et son esprit critique constructif à nos réflexions et nous lui sommes reconnaissants pour le temps qu'il a consacré au conseil', a-t-il ajouté.

'M&S est une entreprise qui compte beaucoup pour moi, puisque j'ai dirigé l'activité alimentaire au début de ma carrière', a souligné de son côté Justin King.

'Ce fut un privilège d'y revenir comme administrateur non exécutif pendant six ans et demi, et de contribuer aux avancées et aux changements réels et durables réalisés grâce à la stratégie Reshaping for Growth', a-t-il conclu.

A la Bourse de Londres, l'action M&S perdait 1,7% dans le sillage de l'annonce de son départ, essuyant l'une des plus mauvaises performances de l'indice FTSE 100.

