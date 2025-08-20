Marks and Spencer: Justin King va quitter le conseil d'administration
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 14:32
Après des passages chez Asda, Haagen-Dazs, PepsiCo et Mars, le cadre dirigeant, qui siégeait au sein de l'instance depuis 2019, avait notamment chapeauté la division alimentaire de M&S entre 2001 et 2004, période pendant laquelle il avait lancé le concept de magasins entièrement dédiés à l'alimentation 'Simply Food'.
Il avait ensuite été choisi pour devenir le directeur général de la chaîne de supermarchés Sainsbury's, qu'il avait dirigée entre 2004 et 2014 durant une phase de redressement de l'activité qui s'était traduite par neuf exercices consécutifs de croissance des bénéfices.
'Justin affiche une solide réputation en tant que l'un des principaux dirigeants du secteur de la distribution dans le pays', a tenu à rappeler Archie Norman, le président du conseil d'administration de Marks and Spencer.
'Il a apporté à M&S son intelligence, sa rigueur et son esprit critique constructif à nos réflexions et nous lui sommes reconnaissants pour le temps qu'il a consacré au conseil', a-t-il ajouté.
'M&S est une entreprise qui compte beaucoup pour moi, puisque j'ai dirigé l'activité alimentaire au début de ma carrière', a souligné de son côté Justin King.
'Ce fut un privilège d'y revenir comme administrateur non exécutif pendant six ans et demi, et de contribuer aux avancées et aux changements réels et durables réalisés grâce à la stratégie Reshaping for Growth', a-t-il conclu.
A la Bourse de Londres, l'action M&S perdait 1,7% dans le sillage de l'annonce de son départ, essuyant l'une des plus mauvaises performances de l'indice FTSE 100.
Valeurs associées
|353,500 GBX
|LSE
|-1,42%
A lire aussi
-
Donald Trump a appelé mercredi, via un message sur son réseau social Truth, à la démission de Lisa Cook, une des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et membre de son comité de politique monétaire, accentuant la pression sur une institution qu'il juge trop ... Lire la suite
-
Maison-mère de l'antidiabétique Ozempic, star des réseaux sociaux, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi un gel des embauches, une étape pour améliorer sa performance commerciale et optimiser la structure de ses coûts. "Nous avons ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; Hertz Global Holdings, Analog Devices, TJX) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% ... Lire la suite
-
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer