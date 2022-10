Market Review Tech : "une rentrée difficile"

Face à l’augmentation des taux (+28,65% sur un mois à 2,81% pour l’OAT 10 ans), l’inflation qui reste à ses plus hauts niveaux, mais aussi la dévaluation de l’Euro face au Dollar (plus bas historique le lundi 27/09 à 0,9554 dollar pour un euro), le CAC 40 et le CAC Mid & Small ont logiquement baissé de -5,9% et -10,3% à 5 753,88 pts et 11 740,12 pts respectivement.



Sur le mois de septembre, notre sélection tech sous-performe les indices. Les éditeurs de logiciel abandonnent 15,4%, suivies par les valeurs digitales à -14,6%. Les ESN clôturent notre sélection à -8,2%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 5,5x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,4x sur 10 ans). Les ESN se paient 10,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 9,8x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 16,6x l’EBIT fwd 12 mois (vs 15,0x sur 10 ans).