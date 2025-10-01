 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Market Review Tech : Une rentrée contrastée pour la tech française
information fournie par EuroLand Corporate 01/10/2025 à 08:06

Au terme du mois de septembre, les indices français affichent des performances légèrement positives et inversent la tendance observée en août. Le CAC 40 progresse de +2,5% et clôture à 7 856,51 points. Le CAC Mid & Small s’établit quant à lui à 14 290,27 points, en hausse de +2,4%.


Dans un mois rythmé par les publications semestrielles des entreprises, les éditeurs de logiciels et les ESN réalisent des performances positives en septembre (respectivement +3,0% et +2,6%) tandis que les valeurs digitales mettent un terme à quatre trimestres consécutifs de hausse (-4,7%).


Les éditeurs de logiciels se paient 13,4x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,8x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 5,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 7,9x l’EBIT (vs 11,0x sur 10 ans).

