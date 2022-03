Market Review Tech:"Sous haute tension"

Fortement impactés par le contexte géopolitique après ????????i????????a????i???????? de ????????Uk????ai????e par les troupes Russes, le CAC 40 et le CAC Mid & Small poursuivent leur tendance baissière du mois de janvier et clôturent le mois de février en recul de, respectivement, 4,9% et 1,7%. L????i????dice de référence (CAC 40) ressort à 6 658,83 pts et le CAC Mid & Small à 14 710,22 pts.



Notre sélection Tech emboîte le pas aux deux indices et termine ce mois de février une nouvelle fois en zone rouge. Les valeurs digitales chutent de 12,7% tandis que les éditeurs de logiciels et les ESN reculent de respectivement, 3,1% et 3,0%.



Valorisations



Les valeurs digitales se paient 10,4x l????EBIT fwd 12 mois (vs 10,1x sur 10 ans). Les ESN se paient 12,8x l????EBIT fwd 12 mois (vs 9,5x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 21,8x l????EBIT fwd 12 mois (vs 14,5x sur 10 ans).