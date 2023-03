Market Review Tech : "Performances contrastées pour la Tech"

Après un mois de janvier historique, le CAC 40 continue sur sa lancée en février. L’indice parisien phare termine le mois à 7 267,93 pts, soit une hausse de 2,6% et à même, le temps d’une séance, dépassé son plus haut historique (7 387,29 pts pendant la séance du 16 février). Le CAC Mid & Small n’est pas en reste et clôture le mois de février en hausse de 2,8% à 14 715,55 pts. Les marchés ont globalement profité de chiffres favorables alors que la saison des publications de résultats annuels bat son plein.



Sur le mois de février, notre sélection Tech affiche des performances contrastées. Les ESN surperforment les indices avec une progression de +2,3% tandis que les éditeurs de logiciels et les valeurs digitales reculent respectivement de -4,9% et -5,4%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 6,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,4x sur 10 ans). Les ESN se paient 10,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,0x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 18,6x l’EBIT fwd 12 mois (vs 15,3x sur 10 ans).