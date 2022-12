Market Review Tech : "Les indices restent bien orientés "

Suite à des chiffres d’inflation plus bas qu’attendus aux États-Unis (7,7% réel vs 7,9% anticipé) et en zone Euro (10,0 % réel vs 10,6% anticipé) et dans la continuité du rebond du mois d’octobre, les marchés actions ont clôturé le mois de novembre en forte hausse. Le CAC 40 enregistre une hausse de 7,5% à 6 738,24 pts, tandis que le CAC Mid & Small est en hausse de 4,6% atteignant les 13 333,90 pts.



Sur le mois dernier, notre sélection tech surperforme globalement les indices. Les éditeurs de logiciels gagnent 9,7%, suivis par les ESN à +9,2%. Les valeurs digitales clôturent notre sélection à +6,6%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 6,5x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,3x sur 10 ans). Les ESN se paient 11,0x l’EBIT fwd 12 mois (vs 9,8x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 19,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 15,1x sur 10 ans).