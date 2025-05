Market Review Tech : La Tech française poursuit son repli

En avril, le CAC 40 augmente de +2,8 %, pour clôturer à 7 588,86 points. Dans son sillage, le CAC Mid & Small se bonifie de +3,3 %, et se situe désormais à 13 175,92 points.

Sur le mois, les ESN (Entreprises de Services du Numérique) s’inscrivent en baisse (–0,3 %). Le secteur du Digital quitte la neutralité (-1,4 %), tandis que les éditeurs de logiciels baissent légèrement (–0,2 %).

Performances

Ce mois ci notre échantillon d’ ESN s’inscrit en baisse (-0,3%). Capgemini grimpe modestement de +1,3 %, porté par des ventes du premier trimestre 2025 en hausse de +0,5 %. La société confirme ses objectifs annuels, grâce à une forte demande dans le Cloud, la Data et l’IA. À l’inverse, Atos recule de -8,3 %, pénalisé par un CA T1 2025 en repli de -15,9 %. Le cours de la société est également pénalisé par l’effet technique de son reverse stock split finalisé fin mars. Au sein des plus petites ESN, Sword Group se distingue avec une progression de +1,8 %. La société profite d’un T1 2025 en forte croissance avec une augmentation des revenus de +11,8 % à périmètre constant et l’acquisition de la micro-entreprise écossaise iDelta , renforçant son expertise en IA et cybersécurité.

Les éditeurs de logiciels ont eux aussi connu un mois d’avril très contrasté (-0,2%). Dassault Systèmes recule de –5,9 %, pénalisé par la révision à la baisse de ses perspectives de marge opérationnelle 2025 (rabotée à +50–70 pts de base contre +70–100 pts précédemment) en raison d’une volatilité accrue et d’un allongement des cycles de décision chez ses grands comptes. Lectra plonge de –14,2 % après la révision à la baisse de sa guidance annuelle, liée à la faiblesse de la demande dans l’automobile et la mode. De son coté, BroadPeak s’envole de +41,9 % suite à l’annonce de son chiffres d’affaire du premier trimestre. En détail le résultat par zone est contrasté l’EMEA fait +7,5 %, l’Amériques –21 % et l’APAC ×3,6. Pour finir l’entreprise confirme un EBITDA positif en 2025 avec un objectif 2027 de marge d'EBITDA de 15 %. Wallix Group surprend également et gagne +23,0 %, porté par des revenus mensuels récurrents en hausse de +24,4 % à fin 2024. Leurs résultat d’exploitation et résultat net sont positifs au S2 2024 grâce au levier opérationnel et à la maîtrise des charges. Enfin Equasens progresse en bourse de +18,7 % suite à l’entrée en négociation exclusive pour l’acquisition de deux activités logicielles stratégique.

Sur le mois d’avril notre échantillon de valeurs digitales enregistre un retrait

(-1,3%). Les acteurs de ce segment ont donc connu un mois particulièrement

disparate : Reworld Media progresse de +9,7 % en bourse à la faveur d’une publication de résultats bien accueillie par le marché. Kumulus Vape gagne +2,8 % sur le mois, soutenu par un exercice 2024 où le résultat net bondit de +41 %. À l’inverse, OBIZ plonge de –21,5 %, en raison d’une baisse de sa rentabilité opérationnelle, principalement imputable aux hausses tarifaires pratiquées par ses partenaires. Ainsi l’EBITDA a chuté à 1,2 % du CA contre 2,7 % l’an dernier. D’autre part la mise en place de « waivers » fin avril auprès de ses prêteurs n’a pas suffi à rassurer les marchés. SRP Groupe recule de –13,0 % à cause de la pression sur ses marges avec un EBITDA 2024 en recul de -15,0 %. Pour terminer ISPD Network perd –8,7 % après un CA pro forma sur le T1 en retrait de -6,0 % et un EBITDA qui se contracte de -44 %. Cependant, l’entreprise a confirmé les perspectives encourageantes du marché américain, l’un des plus importants au monde.

Valorisation

Les éditeurs de logiciels se paient 13,0x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,7x sur 10 ans). Les valeurs digitale s se paient 6,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,5x sur 10 ans) et pour les ESN 8,1x l’EBIT (vs 11,1x sur 10 ans).