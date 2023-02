Market Review Tech : "La tech bien orientée"

Le CAC 40 réalise un début d’année historique. En effet sur la première quinzaine de 2023 l’indice progresse de 8,5%, la meilleure performance boursière en plus de 44 ans. Clôturant 17 jours d’échanges dans le vert sur 22 possibles, le CAC 40 termine le mois de janvier à 7 082,42 pts, soit une hausse de 9,4%. Le CAC Mid & Small n’est pas en reste et clôture ce 1er mois de 2023 en hausse de 7,1% à 14 310,92 pts. Ce rallye de début d’année s’explique par les perspectives de ralentissement de l’inflation et d’une remontée moins forte des taux des banques centrales.



Sur le mois de janvier, les ESN surperforment les indices avec une progression de +13,3% tandis que les éditeurs de logiciels et les valeurs digitales progressent dans le sillage des indices avec respectivement +7,5% et +2,0%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 7,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,4x sur 10 ans). Les ESN se paient 10,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 9,9x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 18,7x l’EBIT fwd 12 mois (vs 15,2x sur 10 ans).