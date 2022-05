Market Review Tech : "La hausse des taux et l’instabilité géopolitique pèsent toujours."

Les marchés actions ont clôturé un mois d’avril en baisse toujours marqués par de fortes tensions géopolitiques et une poursuite de la hausse des taux. Le CAC 40 et le CAC Mid & Small affichent ainsi des performances relativement similaires, en retrait respectivement de -1,9% et -1,8 % à 6 533,77 pts et 14 782,77 pts.



Sur le mois d’avril, notre sélection Tech affiche des performances baissières. Les éditeurs de logiciels chutent de 10,1% suivies par les ESN avec -7,9% et les valeurs digitales (-5,6%).



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 12,7x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,2x sur 10 ans). Les ESN se paient 13,0x l’EBIT fwd 12 mois (vs 9,6x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 20,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 14,7x sur 10 ans).