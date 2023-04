Market Review Tech : "Disparités dans les performances"

Malgré une progression en dents de scie le CAC 40 reste sur une lancée positive et progresse de +0,7% en mars. Dans un contexte de relèvement des taux, de crainte d’une crise systémique après les faillites des banques américaines (SVB et Silvergate) et les difficultés de Crédit Suisse l’indice phare termine le mois à 7 322,39 pts. Le CAC Mid & Small en revanche clôture en baisse à 14 211,89 pts (-3,4%).



Sur le mois de mars, notre sélection Tech affiche des performances non-homogènes. Les valeurs digitales surperforment avec une progression de +3,3%. Les ESN et les éditeurs de logiciels sont en repli, à respectivement -1,0% et -2,5%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 7,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,4x sur 10 ans). Les ESN se paient 10,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,0x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 17,7x l’EBIT fwd 12 mois (vs 15,3x sur 10 ans).