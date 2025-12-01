Market Review Tech : Des marchés frileux en novembre

Au cours du mois de novembre, les indices français ont calé dans un contexte politique toujours épineux associé à une consommation qui reste atone. Le CAC 40 a stagné à 8 122,71 pts (+0,0%) tandis que le CAC Mid & Small affiche une baisse plus marquée de -2,0% à 14 028,46 pts.
À l’inverse du mois précédent, les ESN et les valeurs digitales ont reculé de respectivement -0,1% et -2,4%. D’autre part, les éditeurs de logiciels ont connu un rebond significatif de +5,7%.
Les éditeurs de logiciels se paient 13,5x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,8x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,4x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 8,0x l’EBIT (vs 10,9x sur 10 ans).
