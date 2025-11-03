Market Review Tech : Dernière ligne droite avant 2026

Dans un mois d’octobre rythmé par les publications de résultats du troisième trimestre, les indices français évoluent en ordre dispersé. Le CAC 40 enchaîne avec une progression soutenue de +2,9% à 8121,07 points tandis que le CAC Small abandonne -1,8% à 14314,40 points. Les indices attaquent ainsi le dernier trimestre avec des performances YTD de +10,0% pour le CAC 40, +12,3% pour le CAC Mid & Small et +48,2% pour le CAC Small.
En octobre, nos échantillons tech connaissent également des trajectoires hétérogènes. Les ESN ainsi que les valeurs Digitales progressent de respectivement +3,7% et +0,8% alors que les Éditeurs de Logiciels cèdent -2,0%.
Les éditeurs de logiciels se paient 12,8x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,8x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,6x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 8,1x l’EBIT (vs 11,0x sur 10 ans).
